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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Израильские военные находятся в режиме повышенной готовности из-за Ирана

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные приведены в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации с Ираном, однако новых предписаний для гражданского населения нет, заявил в четверг представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Первым делом, в инструкциях для командования тыла Израиля изменений нет", - приводит The Times of Israel его слова.

Командования тыла - военный округ ЦАХАЛ, занятый функциями в сфере гражданской обороны и поисково-спасательных работ.

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"Мы в боевой готовности, серьезно подготовлены к различным ситуациям, постоянно оцениваем ситуацию", - продолжил Хагари.

Он напомнил, что этим утром в Израиль прибыл глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла для переговоров с начальником Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви о региональных вызовах. Хагари подчеркнул, что Израиль и США поддерживают крепкие стратегические отношения.

Также он сказал, что ЦАХАЛ за последние месяца развивала потенциал ведения наступательных действий, и что Израиль имеет эшелонированную ПВО, которая доказала эффективность в ходе нынешнего конфликта, перехватив тысячи целей. "Но оборона никогда не может быть герметичной", - добавил он.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. Среди погибших оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали, что ответят на это нападение, но не стали предупреждать, когда и каким образом сделают это.

В среду глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что, если Иран атакует Израиль со своей территории, то ЦАХАЛ нанесет ответный удар по территории Ирана.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг предупредил, что Израиль не оставит без ответа атаку, откуда бы она ни исходила.

Израиль Иран ЦАХАЛ
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