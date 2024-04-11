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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил о поддержке Вашингтоном в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его ставленников", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что Блинкен и Галлант обсудили "усилия по обеспечению освобождения всех заложников на основе соглашения о немедленном прекращении огня в Газе".

Глава госдепа также приветствовал заявления Израиля о срочных мерах по облегчению доставки гуманитарной помощи в Газу.

"Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают, что Израиль быстро выполнит свои обязательства в области гуманитарной помощи и урегулирования конфликтов", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Госдепартамент США Израиль Энтони Блинкен Иран
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