Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил о поддержке Вашингтоном в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его ставленников", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что Блинкен и Галлант обсудили "усилия по обеспечению освобождения всех заложников на основе соглашения о немедленном прекращении огня в Газе".

Глава госдепа также приветствовал заявления Израиля о срочных мерах по облегчению доставки гуманитарной помощи в Газу.

"Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают, что Израиль быстро выполнит свои обязательства в области гуманитарной помощи и урегулирования конфликтов", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.