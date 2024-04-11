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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В Иране упрекнули ООН, что виновных в ударе по консульству не привлекли к ответу

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Иранским властям не пришлось бы готовиться к ответным мерам против Израиля, если СБ ООН привлек бы к ответственности лиц, виновных в ударе Израиля по иранскому консульству в Дамаске, говорится в сообщении постпредства Ирана при ООН.

"Если бы СБ ООН осудил неправедный акт агрессии сионистского режима против нашего диппредставительства в Дамаске и вслед за тем привлек к ответственности его виновников, то Иран мог бы не брать на себя обязательства наказать этот нелегитимный режим", - говорится в сообщении.

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В свою очередь израильские СМИ отмечали, что в Израиле активно готовятся к возможной атаке Ирана в ответ на удар Израиля по иранскому консульству 1 апреля. Премьер Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль не оставит без ответа атаку, откуда бы она ни исходила. Также накануне президент США Джо Байден обещал оказать всю возможную помощь Израилю в связи со сложившейся ситуацией.

Одновременно с тем в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную и ограниченную по масштабам операцию в центральной части сектора Газа возле лагеря для беженцев "Нусейрат".

При этом в офисе израильского премьера обвинили ХАМАС в том, что он намеренно медлит с заключением соглашения о перемирии и об освобождении заложников. "На столе - очень разумное предложение, а ХАМАС продолжает устраняться от него", - говорилось в заявлении канцелярии.

Биньямин Нетаньяху Дамаск Израиль Иран ООН СБ ООН
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