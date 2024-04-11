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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

США просят Китай и Турцию призвать Иран не допустить эскалации в регионе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе контактов с рядом стран, в том числе с КНР и Турцией, призвал объяснить Ирану необходимость воздержаться от обострения конфликта с Израилем, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Госсекретарь дал понять каждой стране, у которой есть какое-либо подобие отношений с Ираном, что в их же интересах послать сигнал Ирану - ему не следует усугублять конфликт", - сказал Миллер на брифинге.

Среди стран, с которыми контактировали США, представитель внешнеполитического ведомства назвал Турцию, Саудовскую Аравию и Китай. Он уточнил, что дипломатическое взаимодействие имеет место и со странами Европы.

По его словам, Вашингтон продолжит пытаться донести до Тегерана, что обострять ситуацию - не в его интересах, а также не в интересах других стран Ближнего Востока.

"Мы надеемся, что и другие партнеры донесут до Ирана это послание", - добавил Миллер.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

В среду глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что, если Иран атакует Израиль со своей территории, ЦАХАЛ нанесет ответный удар по иранской территории.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг предупредил, что Израиль не оставит без ответа атаку, откуда бы она ни исходила.

Израиль Дамаск Иран США Китай Энтони Блинкен
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