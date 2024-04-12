В США не исключают, что Иран нанесет удар по Израилю уже в пятницу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Иран может нанести удар по Израилю уже в пятницу и задействовать более 100 беспилотников и несколько десятков ракет, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в американском руководстве.

"Крупная атака Ирана на Израиль может произойти уже в пятницу, возможно, с применением более 100 беспилотников и десятков ракет для удара по военным целям на территории страны", - говорится в сообщении.

При этом, американские официальные лица не исключают, что Тегеран может "сделать выбор в сторону менее масштабного удара, чтобы избежать резкой эскалации ситуации".

Телеканал также отмечает, что Госдеп ранее рекомендовал американцам, находящимся в Израиле, не выезжать за пределы больших городов, которые лучше защищены системами ПВО, чем маленькие населенные пункты.

При этом не все американские СМИ согласны с подобной оценкой возможных сроков иранского удара.

Так, The Wall Street Journal дает иную оценку со ссылкой на источники: по данным этой газеты, иранские удары могут быть нанесены в течение ближайших 36 часов.

При этом Wall Street Journal поясняет со ссылкой на "официальное лицо, получившее информацию от иранского руководства", что в Тегеране продолжают обсуждение возможных ударов и еще не приняли финальное решение.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

В среду глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что, если Иран атакует Израиль со своей территории, ЦАХАЛ нанесет ответный удар по иранской территории.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг предупредил, что Израиль не оставит атаку без ответа, откуда бы она ни исходила.