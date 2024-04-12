Иран намерен ответить на удар Израиля "ограниченным образом"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Иран ответит на атаку Израиля на иранское консульство в Сирии таким образом, чтобы избежать серьезной эскалации, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил главе МИД Германии Анналене Бербок в четверг, что Иран полон решимости ответить на бомбардировку Израилем консульства в Дамаске, но сделает это "надлежащим" и ограниченным образом.

По данным собеседника портала, 90-минутный телефонный разговор между главами МИД был почти полностью посвящен недавней напряженности.

Абдоллахиан сказал немецкой коллеге, что Израиль нарушил международное право и Венскую конвенцию своим нападением, и "законная самооборона с целью наказания агрессора является необходимостью", сообщил источник.

По словам собеседников Axios, Бербок, в свою очередь, передала послание от США, в котором призвала не недооценивать масштаб реакции Израиля на нападение с территории Ирана.

Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник пишет, что Иран "очень четко дал понять", что его реакция на удар по консульству в сирийской столице будет "контролируемой" и "неэскалационной", и что он планирует "использовать региональных посредников для проведения ряда атак".

Тем временем госдепартамент США ограничил поездки сотрудников американского правительства в Израиль в связи с публичными угрозами со стороны Ирана.

"В целях предосторожности государственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы большого Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и даже Иегуду), Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении, опубликованном посольством США в четверг.

"Обстановка в области безопасности остается сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и недавних событий", - отмечается в релизе.

Представитель внешнеполитического ведомства США Мэтью Миллер заявил: "В последние несколько дней мы видели, как Иран публично угрожал Израилю".

Он добавил, что не будет "комментировать конкретные оценки, которые заставили ограничить личные поездки наших сотрудников и членов семей, но очевидно, что мы следим за ситуацией с угрозами на Ближнем Востоке и, в частности, в Израиле".

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

В среду глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что, если Иран атакует Израиль со своей территории, ЦАХАЛ нанесет ответный удар по иранской территории.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг предупредил, что Израиль не оставит атаку без ответа, откуда бы она ни исходила.