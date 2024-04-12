Шольц предупредил Иран о недопустимости военных акций против Израиля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу заявил, что он предпринял все доступные усилия с целью убедить Иран не применять силу в отношении Израиля.

"Всю эту ситуацию воспринимают очень серьезно, заявил Шольц в пятницу после встречи в Берлине с новым премьером Грузии Ираклием Кобахидзе", - передает агентство DPA.

"Он сказал, что он, как и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сделал все возможное с целью разъяснить Ирану: никакой военной активности в этом случае не должно быть", - отмечает агентство.

Ранее в пятницу глава МИД Франции Стефан Сежурне настоятельно рекомендовал французам "воздержаться в ближайшие дни от поездок в Иран, Ливан, Израиль и на палестинские территории". В ведомстве указали, что это связано с "рисками военной эскалации на Ближнем Востоке".

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг предупредил, что Израиль не оставит атаку без ответа, откуда бы она ни исходила.

В пятницу телеканал CBS News со ссылкой на источники в американском руководстве сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю уже в пятницу и задействовать более 100 беспилотников и несколько десятков ракет.