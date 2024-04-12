США перебросят дополнительные войска в Ирак и Сирию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американское командование перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток из-за угрозы Ирана нанести удар по Израилю, особое внимание уделяет усилению ПВО, прикрывающей американские контингенты в Ираке и Сирии, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

"Этот шаг направлен на укрепление сил сдерживания в регионе и на защиту войсковых соединений США", - сказал собеседник телекомпании.

Пентагон сосредоточился на усилениипротивовоздушной обороны для войск США, развернутых в Ираке и Сирии, которые в октябре - феврале свыше 100 раз подвергались атакам проиранских сил.

Bloomberg со ссылкой на источники тоже отмечал, что на фоне региональной ситуации США готовятся к оборонительным действиям и перебрасывают в регион дополнительные военные силы и средства, "одновременно активизируя дипломатические усилия по обузданию военных действий".

При этом ранее в пятницу советник Белого дома Джон Кирби подтвердил журналистам, что администрация США расценивает сценарий нападения Ирана на Израиль как вполне возможный. Позднее портал Axios со ссылкой на источники информировал: Тегеран предупредил США, что их войска станут целью для иранских военных, если американцы вмешаются в возможный вооруженный конфликт Ирана и Израиля.