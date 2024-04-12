Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

США перебросят дополнительные войска в Ирак и Сирию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американское командование перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток из-за угрозы Ирана нанести удар по Израилю, особое внимание уделяет усилению ПВО, прикрывающей американские контингенты в Ираке и Сирии, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

"Этот шаг направлен на укрепление сил сдерживания в регионе и на защиту войсковых соединений США", - сказал собеседник телекомпании.

Пентагон сосредоточился на усилениипротивовоздушной обороны для войск США, развернутых в Ираке и Сирии, которые в октябре - феврале свыше 100 раз подвергались атакам проиранских сил.

Bloomberg со ссылкой на источники тоже отмечал, что на фоне региональной ситуации США готовятся к оборонительным действиям и перебрасывают в регион дополнительные военные силы и средства, "одновременно активизируя дипломатические усилия по обузданию военных действий".

При этом ранее в пятницу советник Белого дома Джон Кирби подтвердил журналистам, что администрация США расценивает сценарий нападения Ирана на Израиль как вполне возможный. Позднее портал Axios со ссылкой на источники информировал: Тегеран предупредил США, что их войска станут целью для иранских военных, если американцы вмешаются в возможный вооруженный конфликт Ирана и Израиля.

Джон Кирби Израиль Ирак Иран США Пентагон Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме назвали реальной угрозу атаки Ирана на Израиль

В Белом доме назвали реальной угрозу атаки Ирана на Израиль

Израиль открыл новый КПП для поставок гумпомощи на север сектора Газа

Израиль открыл новый КПП для поставок гумпомощи на север сектора Газа

Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек

Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек

В США не исключают, что Иран нанесет удар по Израилю уже в пятницу

Лукашенко призвал Украину до мая начать переговоры с Россией

Лукашенко призвал Украину до мая начать переговоры с Россией

Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовных наказаний за обход санкций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });