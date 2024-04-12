В Белом доме назвали реальной угрозу атаки Ирана на Израиль

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США расценивает сценарий нападения Ирана на Израиль как вполне возможный, заявил в пятницу журналистам советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы по-прежнему оцениваем потенциальную угрозу со стороны Ирана как реалистичную, способную воплотиться в жизнь", - приводит телеканал Al Arabiya его слова.

В то же время он не стал раскрывать потребности разведданных, которые позволили США сделать такой вывод. Также Кирби отказался подтверждать сообщения, что атака Ирана является "неминуемой".

Он отметил, что США постоянно поддерживают контакт с Израилем на эту тему, и напомнил о поездке туда главы Центрального командования ВС США генерала Эрика Куриллы. Кирби уточнил, что США обеспечат все потребности Израиля для его самообороны.

Кроме того, Кирби сообщил, что на фоне этих событий американскому командованию пришлось внести изменения в положение войск США в регионе.

"Я, конечно, не могу отрицать, что мы проанализировали обстановку и внесли коррективы. Но я не имею права вдаваться в непосредственные детали этих мер", - объяснил он.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг предупредил, что Израиль не оставит атаку без ответа, откуда бы она ни исходила.

Ранее 12 апреля телеканал CBS News со ссылкой на источники в американском руководстве сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю уже в пятницу и задействовать при этом более 100 беспилотников и несколько десятков ракет.

В минувшую среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон окажет любую помощь Израилю в связи с угрозами со стороны Ирана.