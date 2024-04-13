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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Израиль призвал к санкциям в отношении Ирана в ответ на захват судна

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиль Исраэль Кац призвал мировое сообщество ввести санкции против Ирана в ответ на захват связанного с Израилем судна, сообщает в субботу Jerusalem Post.

"Режим аятоллы Хаменеи поддерживает преступления ХАМАС. А теперь этот режим еще и проводит пиратские операции в нарушение международных законов", - заявил он.

Как подчеркнул министр, "призываю ЕС и весь свободный мир немедленно признать КСИР террористической группировкой и ввести санкции против Ирана".

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Ранее в субботу в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что взяли под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем. Агентство Mehr уточняет, что операция прошла "в районе Персидского залива в субботу".

СМИ стало известно, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, который шел под флагом Португалии. Предполагается, что судно имеет отношение к базирующейся в Лондоне компании, принадлежащей бизнесмену из Израиля.

Между тем, как передает агентство EFE, власти Португалии запросили у Ирана дополнительную информацию по поводу задержанного КСИР судна.

Израиль Иран КСИР Персидский залив
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