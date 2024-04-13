В Белом доме подтвердили начало атаки Ирана на Израиль

Она, вероятно, будет длиться несколько часов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти США подтверждают, что Иран начал нападение на Израиль, остаются на связи с израильскими официальными лицами, сообщила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

"Иран начал воздушную атаку на Израиль. (...) Эта атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов", - говорится в сообщении Уотсон, распространенном Белым домом.

"Команда президент США Джо Байдена находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами, а также с другими партнерами и союзниками", - отметила она.

По данным Уотсон, позднее президент США проведет встречу со своей командой по нацбезопасности.

Она добавила, что Байден вновь заявил о непоколебимой поддержке Израиля и готовности его защищать.

Ранее в субботу израильские военные подтвердили, что Иран запустил дроны в сторону Израиля. Позже с заявлением о начале атаки выступил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).