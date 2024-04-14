Иордания готова сбивать иранские БПЛА над своей территорией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Иордании предупредили о готовности сбивать в своем воздушном пространства иранские БПЛА, летящие в сторону Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Военные, как отмечает газета, готовы "перехватывать любые иранские дроны или самолеты, нарушающие воздушное пространство Иордании".

В связи с этим армия Иордании приведена в состояние повышенной готовности. Радары отслеживают перемещения БПЛА.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что с территории Ирана в сторону Израиля в субботу стартовали десятки беспилотников.