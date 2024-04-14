Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Иордания готова сбивать иранские БПЛА над своей территорией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Иордании предупредили о готовности сбивать в своем воздушном пространства иранские БПЛА, летящие в сторону Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Военные, как отмечает газета, готовы "перехватывать любые иранские дроны или самолеты, нарушающие воздушное пространство Иордании".

В связи с этим армия Иордании приведена в состояние повышенной готовности. Радары отслеживают перемещения БПЛА.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что с территории Ирана в сторону Израиля в субботу стартовали десятки беспилотников.

Иордания Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль начал перехват иранских дронов

ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских беспилотников в сторону Израиля

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара

ЦАХАЛ привел в готовность системы обороны и нападения ВВС на фоне угрозы атаки Ирана

МИД РФ заявил о решительном осуждении удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Иранские военные сообщили о захвате связанного с Израилем контейнеровоза

До шести выросло число погибших в Сиднее в результате нападения мужчины с ножом

До шести выросло число погибших в Сиднее в результате нападения мужчины с ножом

Токаев перенес Международный форум "Астана" на 2025 год

В Сиднее пять человек погибли при нападении мужчины с ножом в торговом центре

В Сиднее пять человек погибли при нападении мужчины с ножом в торговом центре

Что случилось этой ночью: суббота, 13 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });