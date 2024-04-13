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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Израиль готов к прямому нападению Ирана, ответит ему тем же, заявил в субботу израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Прошедшие годы Израиль готовился к возможной прямой атаке от Ирана. (...) Наши системы обороны развернуты, и мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

"Я установил четкий принцип - кто бы ни причинил нам вред, мы тоже причиним ему вред. Мы будем защищаться от любой угрозы, и сделаем это спокойно и решительно", - добавил он.

Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что привела в готовность системы обороны и нападения своих ВВС, оценивает с партнерами обстановку на Ближнем Востоке.

Накануне американские СМИ сообщали разные данные о том, когда Иран может нанести удар по Израилю, в том числе - в ближайшие двое суток.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

Нетаньяху предупредил, что Израиль не оставит атаку без ответа, откуда бы она ни исходила.

Биньямин Нетаньяху Израиль Иран
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