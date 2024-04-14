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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

ЦАХАЛ отслеживает более 100 беспилотников, которые выпустили из Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла и отслеживает более 100 беспилотников, запущенных по Израилю с территории Ирана, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Ожидается, что беспилотники, за которыми ведется наблюдение, достигнут территории страны в течение нескольких часов, хотя в ЦАХАЛ будут работать над их перехватом на более ранних этапах их полета.

Израильские ВВС также готовятся к дополнительным ударам со стороны Ирана, в которых могут использоваться ракеты.

В ЦАХАЛ заверили, что армия "хорошо подготовлена" к отражению иранского нападения.

По данным ЦАХАЛ, в настоящее время в небе находятся десятки истребителей израильских ВВС, которые готовы нанести удар в любом месте, где это необходимо.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Израиль Иран ЦАХАЛ
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