Иранские беспилотники направляются в сторону Израиля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков запущенных Ираном беспилотников направляются в сторону Израиля, сообщает в субботу вечером американский портал Axios со ссылкой на собственные данные.

Американские СМИ отмечают, что таким БПЛА потребуется несколько часов, чтобы достигнуть израильской территории.

Власти Израиля пока не комментировали эти сообщения.

В последние дни власти США и ряда других стран выражали опасения, что Иран может в скором времени нанести удары по Израилю в ответ на недавний авиаудар по американскому консульству в Дамаске.