Иран и его союзники могут запустить до 500 БПЛА и ракет по Израилю

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - По Израилю могут выпустить от 400 до 500 беспилотников и ракет, в основном с иранской территории, сообщает в воскресенье ABC News со ссылкой на источники в США.

По его данным, также в ударах могут принять участие близкие к Ирану группировки в Ираке, Сирии и некоторых других странах.

"Сейчас по Израилю могут запустить от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и с территории хуситов, но основная часть будет запущена из Ирана", - информирует телеканал.

Ранее сообщалось, что Иран запустил дроны в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.