Силы ПВО в Сирии приведены в боевую готовность в связи с возможными ударами Израиля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сирия привела в боевую готовность российские комплексы "Панцирь" на случай возможных ударов Израиля, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, ЗРК "Панцирь" задействованы в районе Дамаска и близ основных военных баз в Сирии из опасений, что Израиль может нанести удары по сирийским военным объектам и базам структур, поддерживающих Иран, в ответ на сообщения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) о запуске беспилотников и ракет по ряду целей в Израиле.

Ранее КСИР подтвердил информацию о запусках беспилотников в сторону Израиля.

Израиль и США также сообщили, что Иран направил дроны в сторону Израиля.