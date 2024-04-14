Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

С британской базы ВВС на Кипре вылетели самолеты на перехват иранских дронов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Британские военные самолеты взлетели с Кипра для возможного перехвата беспилотников, выпущенных из Ирана в сторону Израиля.

"Лондон дал приказ истребителям подняться в воздух с базы на Кипре для противодействия пускам иранских беспилотников и защиты Израиля", - информируют британские СМИ.

По данным сайтов слежения за авиасообщением, с базы британских ВВС в Акротири (Кипр) в направлении северо-востока вылетел истребитель "Тайфун", а также самолет-заправщик "Вояджер".

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Иран Дамаск Лондон Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль сообщил о перехвате свыше 100 иранских БПЛА за пределами страны

Британский премьер осудил атаку Ирана на Израиль

Британский премьер осудил атаку Ирана на Израиль

Израиль начал перехват иранских дронов

ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских беспилотников в сторону Израиля

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара

ЦАХАЛ привел в готовность системы обороны и нападения ВВС на фоне угрозы атаки Ирана

МИД РФ заявил о решительном осуждении удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Иранские военные сообщили о захвате связанного с Израилем контейнеровоза

До шести выросло число погибших в Сиднее в результате нападения мужчины с ножом

До шести выросло число погибших в Сиднее в результате нападения мужчины с ножом

Токаев перенес Международный форум "Астана" на 2025 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });