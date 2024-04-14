С британской базы ВВС на Кипре вылетели самолеты на перехват иранских дронов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Британские военные самолеты взлетели с Кипра для возможного перехвата беспилотников, выпущенных из Ирана в сторону Израиля.

"Лондон дал приказ истребителям подняться в воздух с базы на Кипре для противодействия пускам иранских беспилотников и защиты Израиля", - информируют британские СМИ.

По данным сайтов слежения за авиасообщением, с базы британских ВВС в Акротири (Кипр) в направлении северо-востока вылетел истребитель "Тайфун", а также самолет-заправщик "Вояджер".

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.