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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Британский премьер осудил атаку Ирана на Израиль

Британский премьер осудил атаку Ирана на Израиль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Фото: AP/TASS
В миреЦАХАЛ подтвердила запуск иранских беспилотников в сторону ИзраиляЧитать подробнее

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак осудил воздушное нападение Ирана на Израиль и заявил об усилиях по стабилизации ситуации в регионе.

"Я решительным образом осуждаю безрассудную атаку иранского режима на Израиль. Эти удары могут привести к обострению напряженности и дестабилизации обстановки в регионе. Иран вновь продемонстрировал, что он намерен сеять хаос на собственном заднем дворе", - говорится в заявлении Сунака, опубликованном на сайте Даунинг-стрит.

"Вместе с нашими союзниками мы в срочном порядке работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет большего кровопролития", - добавил он.

Британский премьер заверил, что Лондон продолжит защищать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак.

В субботу вечером стало известно, что Иран запустил БПЛА в сторону Израиля в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Ожидается, что им потребуется несколько часов, чтобы долететь до целей.

По данным Bloomberg, Иран также подтвердил, что в рамках нападения на Израиль он запустит ракеты.

Израиль Ирак Иран Риши Сунак Лондон
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