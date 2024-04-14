Британский премьер осудил атаку Ирана на Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак Фото: AP/TASS

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак осудил воздушное нападение Ирана на Израиль и заявил об усилиях по стабилизации ситуации в регионе.

"Я решительным образом осуждаю безрассудную атаку иранского режима на Израиль. Эти удары могут привести к обострению напряженности и дестабилизации обстановки в регионе. Иран вновь продемонстрировал, что он намерен сеять хаос на собственном заднем дворе", - говорится в заявлении Сунака, опубликованном на сайте Даунинг-стрит.

"Вместе с нашими союзниками мы в срочном порядке работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет большего кровопролития", - добавил он.

Британский премьер заверил, что Лондон продолжит защищать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак.

В субботу вечером стало известно, что Иран запустил БПЛА в сторону Израиля в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Ожидается, что им потребуется несколько часов, чтобы долететь до целей.

По данным Bloomberg, Иран также подтвердил, что в рамках нападения на Израиль он запустит ракеты.