Израиль требует срочного созыва СБ ООН из-за удара Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился к председательствующей сейчас в СБ ООН Мальте с требованием о срочном созыве совета, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Я требую незамедлительного созыва СБ ООН для того, чтобы осудить Иран за серьезные нарушения и для того, чтобы определить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией", - цитирует издание его слова.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов и ракет в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.