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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Сирены, предупреждающие об опасности, прозвучали на Голанских высотах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - С территории Ливана по Голанским высотам было выпущено не менее 25 снарядов, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, утром в воскресенье в поселениях Орталь и Шааль прозвучали сирены. Это произошло после того, как Иран атаковал Израиль.

Израильские СМИ отмечают, что тип выпущенных из Ливана снарядов не уточнялся, также не известно, были ли они перехвачены.

По словам представителя израильских военных, за последние часы из Израиля по Ливану было выпущено более 55 ракет.

Ранее сообщалось, что Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Израильские военные информировали, что в ходе ночных атак Иран выпустил по израильской территории не менее 200 ракет и дронов, большинство из них были перехвачены силами ПВО. CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщает, что иранская атака на Израиль продолжалась около пяти часов.

Дамаск Израиль Иран Ливан ЦАХАЛ
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