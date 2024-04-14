Сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме, в городе слышны звуки взрывов, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Сирены и звуки взрывов звучат в Иерусалиме на фоне атаки иранских беспилотников", - информирует издание.

Сирены воздушной тревоги также сработали в ряде районов на юге Израиля, в том числе в Беэр-Шеве, Димоне, Неватиме.

Со своей стороны Bloomberg сообщает, что жителям северных Голанских высот, районов Неватим, Димона и Эйлат поступило распоряжение оставаться вблизи убежищ до дальнейшего уведомления. Агентство отмечает, что в Неватиме находится база ВВС Израиля, а в Димоне - крупнейшая атомная электростанция страны; ни один из этих районов не является густонаселенным.

CNN в свою очередь сообщает о взрывах в районах Беэр-Шевы, Мертвого моря и Хеврона на Западном Берегу реки Иордан, а также на Голанских высотах на границе с Сирией.

Судя по кадрам с веб-камер, попавшим в распоряжение телеканала, израильская ПРО "Железный купол" совершила несколько перехватов, в частности, над Ханатоном на севере Израиля, близ Назарета, возле города Модиин-Маккабим-Реут, а также в Цфате недалеко от Голанских высот.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.