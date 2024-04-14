Израилю удалось перехватить 99% воздушных объектов Ирана, атаковавших Израиль

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, которые приводят израильские СМИ, Иран запустил по Израилю 170 беспилотных летательных аппаратов, и ни один из них не вторгся в воздушное пространство Израиля. Все они были сбиты за пределами границ страны Израилем и его союзниками.

Ираном также было выпущено 30 крылатых ракет, 25 из них были сбиты израильскими ВВС.

Кроме того, Хагари утверждает, что Иран выпустил по Израилю 120 баллистических ракет. Некоторым ракетам удалось преодолеть израильскую оборону и поразить авиабазу Неватим на юге Израиля, ее инфраструктуре причинен незначительный ущерб, авиабаза работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.