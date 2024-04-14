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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Глава МИД Эстонии осудил атаку Ирана и поддержал право Израиля на защиту

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил воздушный удар Ирана и поддержал право Израиля на самооборону.

"Решительно осуждаю нападение Ирана на Израиль, которое угрожает хрупкой безопасности всего региона. Призываю воздерживаться от эскалации и работать над снижением напряженности на Ближнем Востоке. Я нахожусь в постоянном контакте с послом Эстонии в Тель-Авиве и внимательно слежу за развитием событий в регионе. Поддерживаю право Израиля на самооборону в рамках международных норм гуманитарного права", - передала в воскресенье пресс-служба МИД заявление главы ведомства.

МИД также рекомендовал гражданам Эстонии избегать поездок в Израиль без особой необходимости.

Эстония Израиль
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