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Постпред РФ при ООН призвал к сдержанности на Ближнем Востоке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ирану, Израилю и связанным с ними сторонам следует проявить сдержанность, чтобы избежать серьезного регионального конфликта, заявил в ночь на понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем все вовлеченные в инцидент (в ситуацию с ударами Ирана по Израилю - ИФ) стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки на земле в регионе Ближнего Востока и очевидного риска расширения конфликта до региональной конфронтации", - сказал он на заседании СБ ООН.

"Спираль конфронтаций и кровопролития должна быть остановлена", - добавил дипломат.

Говоря об ударах Ирана в ночь на воскресенье по израильской территории, Небензя напомнил, что им предшествовал удар по иранскому консульству в Дамаске.

"То, что произошло в ночь на 14 апреля, не произошло в вакууме"- отметил российский постпред.

При этом он раскритиковал ряд членов СБ ООН за нежелание в начале апреля ясно осудить авиаудар Израиля по консульству Ирана в сирийской столице.

"Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов", - сказал Небензя, комментируя готовность западных стран критиковать Иран, но не Израиль.

Израиль Василий Небензя ООН Иран
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