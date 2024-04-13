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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Токаев перенес Международный форум "Астана" на 2025 год

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил отменить проведение Международного форума "Астана" 13-14 июня в целях экономии средств для ликвидации последствий разрушительных паводков.

"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", - написал он в субботу на своей странице в сети Х.

"Надеюсь, приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению, - отметил Токаев. - Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году".

Международный форум "Астана" - инициированная Казахстаном диалоговая платформа в целях объединения усилий для решения ключевых глобальных проблем. Форум предоставляет площадку делегатам высокого уровня из международных правительств, международных организаций, бизнеса и академических кругов для диалога и поиска решений таких проблем, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность.

В Казахстане сложилась тяжелая ситуация с весенними паводками, они стали самыми масштабными за последние 80 лет.

Как сообщили утром в субботу в МЧС республики, в Казахстане с начала паводкового периода из зон подтоплений эвакуировано 102 328 человек. Вернулось домой 10 120 человек. По данным ведомства, в пунктах временного размещения находятся 6 757 человек.

Накануне на совещании в республиканском штабе сообщалось, что в данный момент вероятность второй волны паводков существует в пяти регионах республики - Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, в шести регионах (Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, а также областях Абай и Улытау) ситуация стабилизировалась.

Астана Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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