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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В казахстанском Петропавловске подтопленными оказались 114 частных домов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) из-за перелива через защитную дамбу подтоплено более 110 частных домов, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Казахстана.

"Сегодня в результате подъема уровня паводковых вод реки Есиль произошел перелив через защитную земляную дамбу (микрорайон Хромзавод). В результате произошло подтопление 114 частных жилых домов", - говорится в сообщении.

К данному часу заблаговременно эвакуировано 1 100 человек, в том числе 275 детей, силами МЧС, полиции и местных исполнительных органов эвакуация продолжается.

Между тем в регионе подтопленными остаются 580 частных домов и 785 дворовых территорий в Есильском, Шал акына, Мусрепова, Айыртауском, Жумабаева, Тимирязевском и Кызылжарском районах.

На помощь спасателям были направлены группировки ДЧС из Астаны, Алма-Аты, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областей, а также военнослужащие Минобороны и Нацгвардии.

Петропавловск Казахстан
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