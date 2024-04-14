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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Глава МИД Израиля призвал Францию и Британию ввести санкции против Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье провел телефонный разговор с французским и британским коллегами, в ходе которого призвал ввести санкции против иранской ракетной программы.

"Сегодня я поговорил с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и главой МИД Франции Стефаном Сежурне. Я поблагодарил их за помощь в отражении иранской атаки на Израиль прошлой ночью", - написал Кац в соцсети Х.

"Я сказал им, что пришло время ослабить иранский режим, признать КСИР террористической организацией и ввести сокрушительные санкции против иранского ракетного проекта", - отметил глава МИД Израиля.

Он добавил, что "Иран должен заплатить цену" за удар по Израилю.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль многочисленными ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, в свою очередь, назвал операцию успешной.

Дамаск Израиль Иран Британия Франция
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