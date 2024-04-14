Президент Ирана предостерег от дальнейших попыток угрожать иранским интересам

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Иранский президент Ибрахим Раиси предупредил о том, что Тегеран предпримет более весомые действия, чем в ночь на воскресенье, если интересы Ирана вновь окажутся под угрозой, сообщает агентство Mehr.

"Я подчеркну, что любые новые авантюры против интересов иранского народа встретят более мощный ответ, который заставит пожалеть о содеянном", - говорится в его заявлении.

Между тем, глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что остановить эскалацию ситуации на Ближнем Востоке можно в случае прекращения боевых действий в секторе Газа. В свою очередь в МИД ОАЭ призвали проявлять сдержанность в связи с обстановкой на Ближнем Востоке и решать конфликты путем диалога, по дипломатическим каналам.

В группировке ХАМАС приветствовали удар Ирана и назвала эту операцию "естественным правом" иранской стороны.

Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.