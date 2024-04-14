Вашингтон будет добиваться от СБ ООН принятия мер против Тегерана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американское постпредство будет работать в СБ ООН над дополнительными мерами против Ирана, заявил зампостпреда США при Организации Роберт Вуд.

"В ближайшие дни мы будем выяснять, можно ли принять дополнительные меры, чтобы Иран понес ответственность", - заявил он на заседании Совбеза в воскресенье.

Вуд также призвал Иран воздержаться от дальнейших ударов по Израилю и заверил, что Вашингтон не заинтересован в эскалации в ближневосточном регионе.

Заседание СБ ООН созвали после атаки Ирана на Израиль, предпринятой в ночь на воскресенье в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.