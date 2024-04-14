Тегеран уведомил США, что удар по Израилю был ограниченным

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти в воскресенье утром сообщили Вашингтону о том, что удар Ирана по Израилю является ограниченным по масштабам, заявил в ходе общения с группой иностранных послов глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В нашем послании в Белый дом этим утром мы объяснили, что это были ограниченные ответные действия", - приводит иранское агентство Mehr его слова.

Министр предупредил, что Иран будет атаковать базы США, если их будут использовать для помощи "сионистской агрессии".

Он отметил, что Иран не атаковал гражданских лиц на территории Израиля. По его словам, целями ударов были авиабаза, где находились истребители-бомбардировщики F-35 и разведывательные центры, которые имели отношение к удару по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Страны Запада осудили иранскую атаку на Израиль.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что по указанию президента США Джо Байдена силы США на Ближнем Востоке перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.