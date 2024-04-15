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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Остин заверил Галанта в готовности США защищать Израиль

Вашингтон не планирует участвовать в ответе Израиля Тегерану

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин после атаки Ирана на Израиль провел третьи за выходные переговоры с израильским министром обороны Йовам Галантом.

"Министр подчеркнул, что, хотя США не стремятся к эскалации, мы продолжим предпринимать все необходимые действия для защиты Израиля и американского персонала", - говорится в заявлении представителя американского Минобороны Пэта Райдера.

Отмечается, что Остин также проинформировал Галанта о своих консультациях с партнерами и союзниками "по укреплению международной решимости перед лицом иранской агрессии".

Тем временем ABC News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников в сфере обороны и безопасности сообщает, что США не намерены участвовать в ответных действиях Израиля.

"Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий для самозащиты, будь то в Сирии или где-либо еще. Это давняя политика, и она остается неизменной. Но нет, мы бы не хотели, чтобы мы участвовали в подобном", - заявил собеседник телеканала.

По его словам, Остин в ходе разговора с Галантом заявил, что США не планируют участвовать в атаках на Иран.

В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Как сообщила Армия обороны Израиля, Иран выпустил по израильской территории не менее 200 ракет и дронов, большинство из них были перехвачены силами ПВО.

Дамаск Израиль Ллойд Остин Иран Йовам Галант
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