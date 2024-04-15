В США объяснили техническими проблемами неточность иранских ракет

Осколок ракеты в Эрбиле, Ирак Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Примерно половина баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю, разбилась в полете или не стартовала как надо, поэтому не сумела достичь целей, сообщает The Wall Street Jounral со ссылкой на трех неназванных представителей властей США.

"Это много с учетом восхваляемого ракетного потенциала Ирана", - сказал один из собеседников газеты.

По данным американской стороны, всего Иран выпустил 115-130 баллистических ракет по Израилю. ПВО перехватила половину из них, остальные ракеты не смогли поразить цели.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что все иранские гиперзвуковые ракеты, применявшиеся в ходе атаки, преодолели системы ПРО Израиля и поразили цели. Телеканал не уточнил, сколько ракет такого типа применил Иран.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.