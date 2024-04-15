Армия обороны Израиля сняла ограничения, введенные из-за атаки Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Командование тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отменило общественные ограничения, которые были введены в связи с атакой Ирана.

"В рамках этих изменений было решено восстановить образовательную деятельность по всему Израилю", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильских военных.

Отмечается, что в районах на северной границе и в общинах, расположенных вблизи сектора Газа, будут возобновлены образовательные мероприятия, но с ограничениями.

Директива также распространяется на детские сады, университеты, школьные экскурсии и лагеря.

Кроме того, снимается ограничение на собрания численностью более 1 тыс. человек.

Это заявление было сделано через несколько часов после того, как армия объявила, что ограничения будут действовать до 23:00 понедельника.

Иран в ночь на воскресенье атаковал Израиль в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

ЦАХАЛ сообщил, что Иран выпустил по израильской территории не менее 200 ракет и дронов, большинство из них были перехвачены силами ПВО.