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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Глава британского МИД призвал Израиль воздержаться от ответа на атаку Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Лондоне надеются, что Израиль не ответит на атаку Ирана, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

"Мы надеемся, что ответных мер не будет. (...) Самое разумное, что можно сделать, это признать, что иранское нападение было провалом", - сказал Кэмерон в интервью Sky News.

"Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию", - добавил он.

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Тем не менее накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех неназванных западных чиновников сообщила, что "Израиль может вскоре ответить на субботнюю атаку Ирана".

Издание отметило, что США также призвали Израиль не принимать никаких мер, которые могли бы усугубить конфликт. Вашингтон дал понять, что не будет принимать участия в каком-либо ответе Ирану.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сообщил, что силы США перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назвал операцию успешной.

Израиль Иран Дэвид Кэмерон Великобритания
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