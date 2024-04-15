Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Париж предупредил об экономических последствиях эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к серьезным экономическим последствием во всем мире, заявил в понедельник министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Будь то события в Красном море, или эскалация на Ближнем Востоке, или продолжение конфликта на Украине, все эти геополитические события сильно сказываются на экономическом росте", - подчеркнул Ле Мэр.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сообщил, что силы США перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назвал операцию успешной.

Брюно Ле Мэр Иран Франци Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правящая партия и оппозиция Грузии не могут договориться по закону об иноагентах

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ФБР начало уголовное расследование обрушения моста в Балтиморе

ФБР начало уголовное расследование обрушения моста в Балтиморе

США задействовали эсминцы, оснащенные системой ПРО, для защиты Израиля при атаке Ирана

Индекс Tiger позволяет спрогнозировать ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Brent подешевела до $89,71 за баррель

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю

США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю

Опрошенные WSJ аналитики снизили оценку вероятности рецессии в США до минимума за 2 года

Цены на алюминий и никель на LME выросли на 9%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });