Париж предупредил об экономических последствиях эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к серьезным экономическим последствием во всем мире, заявил в понедельник министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Будь то события в Красном море, или эскалация на Ближнем Востоке, или продолжение конфликта на Украине, все эти геополитические события сильно сказываются на экономическом росте", - подчеркнул Ле Мэр.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сообщил, что силы США перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назвал операцию успешной.