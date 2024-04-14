МИД РФ призвал все стороны к сдержанности в связи с ударом по территории Израиля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - МИД России в связи с иранским ударом по Израилю выразил озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе и призвал все вовлеченные стороны к сдержанности.

"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД "в связи с атакой по территории Израиля".

"Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", - заявили в ведомстве.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Как отметили в связи с этим в МИД РФ, "по заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила". "К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии", - добавили в ведомстве.

МИД РФ в связи с последними событиями на Ближнем Востоке обратил внимание россиян, находящихся в Израиле и соседних странах, в первую очередь, Иордании, Ливане и Сирии, на необходимость следить за сообщениями и рекомендациями, публикуемыми на информационных лентах МИД России, официальных сайтах российских загранучреждений в этих странах, Консульского департамента и Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса - мобильного приложения "Помощник за рубежом".