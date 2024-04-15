Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников проходящей в Тбилиси у здания парламента акции протеста против принятия закона об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния").

"Массовая мирная демонстрация гражданского общества против "российского закона" в Тбилиси. Спецназ водометами и газовыми баллонами готов принять меры против мирных граждан, которые защищают свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не примет новую русификацию", - написала Зурабишвили в соцсетях.

В настоящее время организованная оппозицией акция продолжается. Участие в ней также принимают представители неправительственных организаций, получающих гранты из-за рубежа.

К зданию парламента стянуты спецназ и водометы. МВД распространило заявление с предупреждением, что применит специальные средства, если манифестанты нарушат закон. Полицейские уже задержали несколько протестующих, сообщают грузинские СМИ.

Между тем парламентский юридический комитет в понедельник вечером после 11-часового рассмотрения проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" одобрил его в I чтении.

Президент Грузии Зурабишвили ранее заявляла журналистам, что принятие парламентом этого закона будет означать изменение политического курса Грузии с евроинтеграции на сближение с Россией.