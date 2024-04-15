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В Грузии задержаны несколько участников акции оппозиции перед зданием парламента

Юридический комитет одобрил в I чтении законопроект об иноагентах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Тбилиси перед зданием парламента Грузии, где в эти минуты проходит акция протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", задержали несколько протестующих, сообщают в понедельник вечером грузинские СМИ.

Подтверждения задержаний от МВД Грузии пока нет.

МВД республики распространило заявление, в котором призвало организаторов и участников акции не выходить за рамки закона о собраниях и манифестациях.

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В министерстве предупреждают, что полиция будет вынуждена отреагировать и применить специальные средства в случае, если участники акции попытаются нарушить закон.

Акция протеста продолжается. Она организована оппозиционными силами. Участие в ней также принимают представители неправительственных организаций, получающих гранты из-за рубежа.

Перед зданием парламента мобилизованы спецназ МВД и водометы.

Между тем, парламентский юридический комитет в понедельник вечером после 11-часового рассмотрения проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" одобрил его в первом чтении.

Грузия Тбилиси
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