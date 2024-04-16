Шарль Мишель предупредил, что закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" может отдалить, а не приблизить вступление Грузии в Евросоюз, предупредил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он написал об этом в соцсети.

"Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата. Позвольте мне внести ясность: проект закона "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует стремлению Грузии вступить в ЕС и траектории ее принятия в Союз, лишь отдалит Грузию от ЕС, а не приблизит", - считает Мишель.

Парламент Грузии на пленарном заседании 16 апреля начал рассматривать этот законопроект в первом чтении. Против принятия документа выступают оппозиция и неправительственные организации. Также инициативу критикуют на Западе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала законопроект заветировать.

На заседании во вторник лидер грузинского парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что цель принятия законопроекта заключается в превенции рисков использования в Грузии неправительственными организациями зарубежных грантов для дестабилизации ситуации в стране.

"Риски дестабилизации ситуации в стране есть, и мы располагаем конкретными данными, поэтому мы хотим установления прозрачности направления неучтенных денег в Грузию, вне зависимости из какой страны они поступают", - сказал Мдинарадзе.

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил на этом же заседании, что законопроект не нужен Грузии, более того, его принятие будет означать изменение политического курса страны с евроинтеграции на сближение с Россией, против чего выступает подавляющее большинство населения.

"Мы предлагаем правящей партии "Грузинская мечта" для снятия напряженности в обществе провести плебисцит по принятию законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"", - сказал он.

На площади перед зданием парламента проходит акция протеста против принятия документа. Вечером 15 апреля в Тбилиси также прошел митинг протеста против этого законопроекта, были задержаны 14 протестующих.

Голосование по законопроекту в первом чтении состоится, вероятно, 17 апреля, говорил ранее спикер парламента Шалва Папуашвили.

15 апреля на заседании оппозиционный депутат Алеко Элисашвили с кулаками набросился на Мдинарадзе, который выступал с докладом по законопроекту.

Законодательную инициативу в начале апреля повторно внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал это решение. По его словам, грузинские неправительственные организации и радикальные оппозиционные партии благодаря скрытому иностранному финансированию пытаются организовать в Грузии революционные процессы, подорвать государственные институты, а закон заставит их прийти в соответствие с европейским стандартом прозрачности.

В 2023 года парламент Грузии уже пытался рассматривать этот законопроект, но на фоне массовых протестов эта инициатива была отозвана после первого чтения.