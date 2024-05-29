В Литве завершились военные учения Grand Quadriga 2024

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Литве завершились крупномасштабные военные учения Grand Quadriga 2024 ("Большая квадрига 2024"), в которых принимали участие военные из Литвы, Нидерландов и Германии, а также французско-германская военная бригада.

"Впервые со времен Холодной войны Германия проводит столь масштабную передислокацию своих сил - на уровне дивизии - на восточный фланг НАТО, включая Литву. Это часть региональных оборонных планов НАТО, одобренных прошлым летом на Вильнюсском саммите, цель которых - проверить в реальных условиях быструю и оперативную переброску выделенных сил и средств в требуемый район операций", - заявил главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

На учениях отрабатывалась переброска двух дивизий из центрально региона Европы на восток. Было переброшено в Литву более 3 тысяч военнослужащих Бундесвера и 200 единиц военной техники.

Пехотная бригада Gelezinis vilkas ("Железный волк") под командованием германской 10-й танковой дивизии участвовала в учениях Grand Quadriga 2024 вместе с 12-й танковой бригадой, 37-й механизированной бригадой Бундесвера, 13-й легкой пехотной бригадой Нидерландов и французско-германской бригадой.

На период учений германская армия дислоцировала в Литве танки Leopard 2, боевые машины пехоты Puma, самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и боевые вертолеты Tiger.

Международные учения Saber Strike, Immediate Response, Astral Knight и Grand Quadriga, которые проходили в Литве в течение последних нескольких месяцев, были составной частью учений НАТО Steadfast Defender 24, в которых участвовали более 90 тыс. военнослужащих из 32 стран-союзниц.