США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - США намерены вскоре ввести новые санкции в отношении Ирана на фоне его нападения на Израиль, сообщил Белый дом.

"В ближайшие дни США введут в отношении Ирана санкции, затрагивающие его ракетную и беспилотные программы, а также новые санкции против структур, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана", - говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном Белым домом.

По словам Салливана, в Вашингтоне рассчитывают, что союзники и партнеры США также введут собственные санкции в отношении Тегерана.

"Эти новые санкции и другие меры направлены на то, чтобы продолжить устойчивое давление с целью сдерживания и снижения эффективности военного потенциала Ирана, а также для противодействия всему спектру его (...) действий", - отметил Салливан.

Он уточнил, что США также продолжат работать над дальнейшим укреплением и расширением интеграции систем противовоздушной, противоракетной обороны и раннего предупреждения на Ближнем Востоке.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.