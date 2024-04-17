Что случилось этой ночью: среда, 17 апреля

США анонсировали санкции против Ирана, на митинге в Грузии задержали 11 человек, интервью Дурова Такеру Карлсону

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль. Санкции затронут ракетную и беспилотные программы Ирана. Ограничения также коснутся структур, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны страны.

- Сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек на митинге против законопроекта об иноагентах перед зданием парламента в Тбилиси. Участники акции бросали в полицейских тяжелые предметы, включая камни и бутылки. Пострадал сотрудник МВД, также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству.

- Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 865 см, преодолев отметку "опасного явления", следует из данных карты "Паводок".

- Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, почему не ведет бизнес на территории США. По его словам, это связано с попытками контроля над компанией со стороны американских спецслужб.

- Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайтам облачной платформы Amazon Web Services и хостинговой компании GoDaddy за отказ исполнить требования закона о "приземлении". Доступ к облачному сервису заблокирован с 15 апреля, к хостинг-провайдеру - с 12 апреля.