Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

Что случилось этой ночью: среда, 17 апреля

США анонсировали санкции против Ирана, на митинге в Грузии задержали 11 человек, интервью Дурова Такеру Карлсону

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль. Санкции затронут ракетную и беспилотные программы Ирана. Ограничения также коснутся структур, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны страны.

- Сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек на митинге против законопроекта об иноагентах перед зданием парламента в Тбилиси. Участники акции бросали в полицейских тяжелые предметы, включая камни и бутылки. Пострадал сотрудник МВД, также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству.

- Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 865 см, преодолев отметку "опасного явления", следует из данных карты "Паводок".

- Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, почему не ведет бизнес на территории США. По его словам, это связано с попытками контроля над компанией со стороны американских спецслужб.

- Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайтам облачной платформы Amazon Web Services и хостинговой компании GoDaddy за отказ исполнить требования закона о "приземлении". Доступ к облачному сервису заблокирован с 15 апреля, к хостинг-провайдеру - с 12 апреля.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль

США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль

Внеочередные парламентские выборы стартуют в Хорватии

Внеочередные парламентские выборы стартуют в Хорватии

МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси у парламента начались столкновения протестующих и полиции

Что произошло за день: вторник, 16 апреля

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Международный аэропорт в Дубае возобновил отправку рейсов после потопа

Международный аэропорт в Дубае возобновил отправку рейсов после потопа

В ЦАХАЛ заявляют о ликвидации одного из командиров "Хезболлы"

Иран сообщил об отсутствии претензий к российскому моряку с задержанного судна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });