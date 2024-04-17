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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

США потратили $1 млрд на защиту Израиля от Ирана и на отражение атак хуситов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты потратили почти $1 млрд для защиты Израиля от ракетной атаки Ирана в минувшие выходные и ударов йеменских хуситов по торговым судам в Красном море с октября минувшего года, сообщил министр американского Военно-морского флота Карлос Дель Торо.

"Мы приближаемся к одному миллиарду долларов расходов на боеприпасы, которые нам нужно восполнить за счет дополнительных средств", - заявил он на слушаниях в подкомитете Сената по ассигнованиям.

"Мы запускали (противоракеты) SM-2, SM-6 и на выходных - SM-3, чтобы противостоять угрозе баллистических ракет, исходящей из Ирана", - сказал Дель Торо, указав, что ВМС США остро нуждаются в дополнительном финансировании.

Ракеты-перехватчики американских ВМС примерно в два раза дороже противокорабельных ракет, использованных хуситами в Красном море.

Иран США Израиль Красное море Йемен
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