Хуситы присоединились к ударам по Израилю

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в координации с Ираном запустили беспилотники в сторону Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на компанию Ambrey, оказывающую услуги в сфере безопасности.

В компании предположили, что целью хуситов станут израильские порты.

Подтверждения этих данных из других источников не поступало.

Ранее Иран сообщил, что запустил дроны и ракеты в сторону Израиля в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.