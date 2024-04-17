Законопроект Джонсона предлагает военную помощь Украине на $61 млрд

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект спикера Палаты представителей Майка Джонсона предлагает выделить $61 млрд на помощь Украине, включая $23,2 млрд, предназначенных не непосредственно Киеву, а на восполнение оружейных запасов США, сообщают американские СМИ со ссылкой на этот документ.

Кроме того, на поддержку Израиля предлагается выделить $26,38 млрд, включая средства на покрытие расходов США на военные операции в ответ на недавние атаки, отмечается в документе. Также в проекте заложено $8,12 млрд на нужды Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Джонсон заявил, что законопроект по Украине предусматривает отход от безвозмездной передачи вооружений, и включает структуру займов для оказания помощи и усовершенствованную систему подотчетности.

Голосование по законопроекту пока что ожидается в субботу, 20 апреля.

До этого президент США Джо Байден поговорил по телефону с четырьмя лидерами Конгресса и отметил "настоятельную необходимость" принятия Палатой представителей законопроекта о помощи Израилю и Украине.