Республиканцы в Конгрессе недовольны разделением проектов о помощи Украине и о границе США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые республиканцы в Конгрессе США недовольны тем, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил отделить законопроекты о помощи Украине и другим странам от проекта о безопасности на границах.

"Республиканский спикер палаты представителей хочет продвинуть законопроект на примерно $100 млрд иностранной помощи, пока несомненно опасные преступники, террористы и фентанил попадают к нам через границу ... Я проголосую против", - написал в соццсети член Палаты представителей республиканец Чип Рой.

Также решительное недовольство выразила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая в марте потребовала рассмотреть вопрос об отставке спикера.

"Ты правда не идешь в ногу с республиканцами, когда продолжаешь предлагать законопроекты, одобрение которых невозможно без поддержки демократов. Все это видят", - написала она в соцсети.

Решение спикера также осудили в так называемом "Кокусе свободы" - группе конгрессменов-республиканцев, которая считается самой консервативной и правой в Палате представителей.

"Спикер Джонсон упускает последнюю возможность побороть пограничный кризис", - сообщила группа в соцсети. Глава "Кокуса" Боб Гуд призвал всех консерваторов и патриотов в Палате представителей проголосовать против законопроектов.

The Hill напоминает, что спикер на протяжении многих месяцев обещал, что его версия законопроекта об усилении безопасности на границах будет идти вместе с любым законопроектом по помощи Украине. Теперь Джонсону потребуется поддержка демократов, чтобы законопроекты поддержали в нижней палате Конгресса.

Кроме того, как отмечают американские СМИ, такая критика инициатив Джонсона указывает на то, что часть республиканцев может задуматься о том, чтобы лишить Джонсона поста спикера Палаты представителей.

Джонсон в послании к палате заявил, что голосование по законопроектам о помощи Украине и Израилю ожидается вечером 20 апреля. Он обещал, что 17 апреля будет представлен еще один законопроект, касающийся безопасности границ США. В тексте этого законопроекта будет обнародована информация о дополнительных санкциях против России, Китая, Ирана, включая предложения по конфискации замороженных активов России, а также запрет китайской соцсети TikTok.