Парламенту Эстонии предложили осудить деятельность Московского патриархата

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Эстонии внесла в четверг на обсуждение парламента проект заявления с предложением осудить деятельность Московского патриархата в связи с событиями на Украине.

Заявление "О провозглашении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию", подписали 52 из 101 депутатов парламента.

С инициативой осудить деятельность Московского патриархата, запретить его деятельность в Эстонии и разорвать связи Эстонской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью выступил на минувшей неделе министр внутренних дел, социал-демократ Лаури Ляэнеметс (Lauri Laanemets).

При этом Ляэнеметс отметил, что государство не выдвигает никаких претензий действующим в Эстонии церквям и приходам, а также их прихожанам. "Единственная проблема - это связь с Москвой, то, что Москва может принимать решения по определенным вещам в этой церкви, а также тот сигнал, который глава церкви может давать", - сказал глава МВД.

"Ни одно церковное здание не должно быть изъято, церковные здания должны оставаться у приходов, у приходов должна оставаться возможность исповедовать свою веру, а у людей - возможность осуществлять деятельность", - заявил политик.

Он обещал найти решение, при котором к новому юридическому лицу перейдут все существующие договоры или обязательства, которые были заключены с государством или местным самоуправлением.

В Кремле не стали комментировать высказывание Ляэнеметса, сочтя не самым умным его предложение признать Московский патриархат террористической организацией. "Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. Заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - сказал журналистам 12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова эстонского министра.