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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В посольстве РФ в ФРГ сочли провокацией задержание подозреваемых в шпионаже

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Берлине охарактеризовало как провокацию вызов посла РФ Сергея Нечаева в МИД Германии в связи с задержанием немецкой полицией в Баварии двух лиц, которых подозревают в шпионаже в интересах России.

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"Рассматриваем указанный демарш как откровенную провокацию, направленную на разжигание в ФРГ и без того зашкаливающей шпиономании, повышение градуса антироссийских настроений, дальнейшее разрушение российско-германских отношений, оправдание курса германских властей на безудержную милитаризацию и накачивание Украины вооружениями и военной техникой", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипмиссии.

В МИД ФРГ Нечаеву заявили протест в связи с задержанием в Байройте (Бавария) двух граждан Германии, имеющих якобы также российское гражданство. Им инкриминируется шпионаж в пользу России, членство в "террористической организации Донецкая Народная Республика", а также подготовка актов саботажа против объектов военной инфраструктуры ФРГ с целью срыва поставок германских вооружений на Украину.

"Никаких доказательств, свидетельствующих об указанных планах задержанных и их возможных связях с представителями российских структур, предъявлено не было", - отмечается в сообщении посольства.

"Попытки обнаружить причастность российских спецслужб к разработке якобы имевшихся планов нападения на расположенные в Германии военные объекты, включая американские военные базы, отвергаем как абсурдные и нелепые. Видим в них плохо замаскированное стремление отвлечь внимание германской общественности от громкого скандала с утекшими в публичное поле переговорами высокопоставленных представителей бундесвера о возможности нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры России", - сказано в сообщении.

Посольство потребовало от представителей МИД ФРГ "незамедлительно обеспечить консульский доступ к задержанным, если они действительно являются российскими гражданами".

"Четко дали понять, что любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий", - информирует посольство.

др

Бавария МИД ФРГ Германия Сергей Нечаев
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