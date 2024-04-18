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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Число остающихся в живых заложников в секторе Газа остается неизвестным

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - На данный момент неизвестно, сколько человек, взятых в заложники при нападении группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, остается в живых в секторе Газа, сообщает в четверг NBC со ссылкой на источники.

"Шесть месяцев спустя, после того как бойцы ХАМАС атаковали Израиль и взяли в плен более 250 заложников, сохраняется неясность - сколько именно пленников все еще живы в Газе, заявляют американские и израильские официальные лица", - информирует телеканал.

Представители американских властей пояснили, что в живых осталось намного меньше заложников, чем об этом известно общественности. Собеседники телеканала уточнили, что такая неопределенность подрывает перспективы заключения соглашения о прекращении огня и освобождения оставшихся заложников.

В миреВ ХАМАС заявили, что у них нет 40 запрашиваемых заложников для передачи ИзраилюЧитать подробнее

В администрации США полагают, что пять американских заложников все еще живы; также в руках ХАМАС - тела нескольких ранее скончавшихся американцев.

При этом в Вашингтоне обвиняют ХАМАС в требованиях, который нельзя удовлетворить. Также NBC приводит слова неназванного представителя израильских властей, согласно которым ХАМАС "не заинтересован в сделке, надеется на эскалацию региональной ситуации, и вот почему переговоры по-прежнему буксуют".

Накануне глава правительства Катара, который выступает посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, Мухаммед бин Абдельрахман выразил мнение, что переговоры по установлению перемирия в секторе Газа зашли в тупик.

До этого телеканал CNN передавал со ссылкой на осведомленный источник, что ХАМАС вдвое сократил число заложников, которых готово освободить в ходе первого этапа потенциального соглашения с Израилем о прекращении огня. В последнем встречном предложении ХАМАС выразил готовность освободить менее 20 заложников в обмен на шестинедельное прекращение огня. Ранее речь шла об освобождении 40 заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, задействовал при наступлении более 20 тыс. военнослужащих.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль. Но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ХАМАС
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